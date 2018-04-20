Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Teknolojideki tüm gelişmelere rağmen bırakın evreni henüz güneş sistemimizin bir kısmını bile çözemedik. Rasat çalışmaları insanlığın doğuşundan bugüne önemini koruyor.

"KANDİLLİ ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZİDİR"

Kandilli ülkemizin en önemli deprem araştırma merkezidir. Deprem tahminleri afete hazırlık planımızın en kıymetli yardımcısıdır. Afetleri engellemek insan iradesini aşıyor olabilir ama, yıkımlarını azaltmak bizim elimizdedir. Tüm toplumu ve çocuklarımızı bilinçlendirme çalışmalarını da takdir ediyorum. Deprem en zayıf halkanın konum ve nüfus nedeniyle İstanbul olduğunu kabul etmeliyiz.

1999 DEPREMİNİN ACISINI UNUTMUŞ DEĞİLİZ

1999 depreminin acısını unutmuş değiliz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın öncelikli amacı, depreme dayanıksız yerlerin öncelikle inşasıdır. Kaçınılmaz olan deprem geldiğinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yok. Bilim insanlarımızdan bu konuda daha çok destek bekliyoruz. Japonya gibi, Türkiye'yi bu işin zirvesine çıkarmakta kararlıyız.

AFRİN'DE 4250 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgemizde Suriye ve Irak merkezli yeni bir tanzim planının hayata geçirilmeye çalışıldığı görülüyor. Bu projenin Türkiye ile ilgili ayakları da olduğu aşikar. Bu planı yapanlar Türkiye'yi eski Türkiye sanıyorlar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 250.

Özellikle 4-5 yıldır yaşadığımız her hadise bizim için bir imtihan. Bu imtihanları başarıyla verdik. Sınırlarımız dışında ve içindeki tehditlere fırsat vermedik. İçeriden çökertmek için kullanmadıkları araç, çete kalmadı.

"FRANSA BETON VERİYOR, ABD TIRLARLA SİLAH VERİYOR"

FETÖ'cülerin 80 tanesini getirdik. İnlerde gizlenmenin adaletten kurtarmadığını gösterdik. Güney sınırlarımız boyunca çekilmek istenen terör sınırlarını operasyonlarla bozduk. Dost bildiklerimize bakıyoruz. Afrin'deki tünelleri görüyoruz. Meşhur Fransız firma beton veriyor. Silah sağ olsun ABD tırlarla, kargo uçaklarıyla gönderiyor.

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