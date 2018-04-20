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'ın infaz sorumlusu 'de yakalandı

Terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan uyruklu şüpheli tutuklandı. Suriye uyruklu Fehed El Sacır isimli zanlının örgütte infazlardan sorumlu olduğu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği öğrenildi. Sacır'ın, 2015-2017 yılında ve Suriye'de DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu ve kaçak yollarla 'dan ’ye geldiği anlaşıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 23:23 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 23:26
DEAŞ'ın infaz sorumlusu Kocaeli'de yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişinin Başiskele ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'nde hücre evi oluşturduğunu belirlediği uyruklu Fehed El Sacır'ı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

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Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Savcılık sorgusunun ardından Fehed El Sacır, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli Sacır'ın, 2015-2017 yılında ve Suriye'de DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla 'dan 'ye geldiği öğrenildi.

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DEAŞ'ın infaz sorumlusu Kocaeli'de yakalandı
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