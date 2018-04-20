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Dikkat! Bu ya dönenin cebi yanıyor

‘0888’le başlayan lardan banka masraflarını geri alma, kredi kartı borcunu kapatma gibi acil kodlu mesajlarla vatandaşa ulaşan dolandırıcılar, dönüş yapan tüketicilere binlerce liralık faturalara mal oluyor.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 09:02
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor

300 TL FATURA ÖDEDİ

Akşam gazetesinden Özgül Öztürk'ün haberine göre, çiçekçi Mutlu Hanım, bir arkadaşının telefonuna gelen mesaj üzerine, arkadaşının 08882984146 lı telefon hattını aradığını, arama sonrası telefon faturasına 300 TL yansıtıldığını belirterek, arkadaşının mağdur olduğunu söylüyor. Son dönemlerde 0888'le başlayan mobil numaralardan gelen 'ler nedeniyle mağdur olan pek çok vatandaşın kendilerine başvurduğunu ifade eden Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, vatandaşlara bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.

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Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
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