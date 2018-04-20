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Eski Danıştaycılara ’den gözaltı...

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Eski Danıştaycılara FETÖ’den gözaltı...
ANKARA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 7'si eski Danıştay personeli ByLock'çu 8 kişi gözaltına alındı. "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturmada ise gözaltı sayısı 21'e yükseldi.
MERSİN: Mahrem imamlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.
ESKİŞEHİR: Haklarında yakalama kararı bulunan biri muvazzaf 3 astsubay gözaltına alındı. Hava astsubaylarından sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla dava açılan firari öğretmen yakalandı.
Antalya: Manavgat'ta yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
AMASYA: Amasya merkezli 3 ildeki operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.
MALATYA: Örgütün "askeri mahrem yapılanması" üyesi 15 şüpheli gözaltına alındı.
ÇORUM: TSK'daki kripto yapılanmaya yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı.
KARABÜK: 3 kişi gözaltına alındı.
EDİRNE: FETÖ'den aranan kadın şüpheli, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
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Eski Danıştaycılara FETÖ’den gözaltı...
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