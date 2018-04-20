Eski Danıştaycılara FETÖ’den gözaltı...

ANKARA:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ
/ PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 7'si eski Danıştay personeli ByLock'çu 8 kişi gözaltına alındı. "Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması"na yönelik soruşturmada ise gözaltı sayısı 21'e yükseldi. MERSİN:
Mahrem imamlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. ESKİŞEHİR:
Haklarında yakalama kararı bulunan biri muvazzaf 3 astsubay gözaltına alındı. Hava astsubaylarından sorumlu "mahrem imam" olduğu iddiasıyla dava açılan firari öğretmen yakalandı. Antalya:
Manavgat'ta yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. AMASYA:
Amasya merkezli 3 ildeki operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. MALATYA:
Örgütün "askeri mahrem yapılanması" üyesi 15 şüpheli gözaltına alındı. ÇORUM:
TSK'daki kripto yapılanmaya yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. KARABÜK:
3 kişi gözaltına alındı. EDİRNE:
FETÖ'den aranan kadın şüpheli, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.