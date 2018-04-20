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’i katleden darbecilere ağırlaştırılmış müebbet

kahramanı Astsubay ’i şehit eden cuntacı askerlere, darbe girişimi ve kasten adam öldürme suçlarından müebbet hapis cezası verildi

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Ömer Halisdemir’i katleden darbecilere ağırlaştırılmış müebbet
Darbe girişimi sırasında Silopi'den Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek üzere gelen darbeci General Semih Terzi'yi öldürerek, kalkışmanın seyrini değiştiren 'in şehit edilmesiyle ilgili davada, tüm sanıklara müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 13'ü ayrıca darbe suçundan müebbet, 5'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Ankara 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara "Halisdemir'i şehit etmek"ten ve "darbe" suçlarından dolayı ayrı ayrı ceza verildi. Halisdemir'i şehit eden Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca başta olmak üzere tüm sanıklara "nitelikli kasten adam öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi. Müebbet hapis alan diğer sanıklarsa şöyle: Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erhan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökhan Ergin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar ve Mehmet Bilge.
Mahkeme sanıkları ayrıca "darbeye kalkışma" suçundan da mahkûm etti. Mahkeme darbeci General Terzi ile birlikte GATA'ya giden Ahmet Kara, Fatih Şahin, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge hakkında "iyi hal" hükmünü uygulamadı.

13 SANIĞA İNDİRİM
Bu 5 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırılırken, diğer 13 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, fiilden sonraki davranışlarından dolayı iyi hal indirimiyle normal müebbet hapse dönüştürüldü. Bu 13 sanığın gecesi ilerleyen saatlerinde taraf değiştirerek darbeye karşı tavır sergiledikleri ve hatta Özel Kuvvetler'deki darbecilerin gözaltına alınmasında katkıda bulundukları gözlendi.
Mahkeme, darbeciler İsmail Çınar ile Mihrali Atmaca hakkında Nedim Şahin'i öldürmek suçundan istenen cezayı yerinde bulmadı. Mahkeme 2 sanığın, darbeye karıştığı belirlenen Şahin'i öldürmesini meşru müdafaa sınırları içinde değerlendirdi.

'BU MİLLET HAİNİ DE BİLİR KAHRAMANI DA'
2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Mehmet Bilge mahkeme heyetine, "Sizi Allah'a havale ediyorum" diye bağırdı. Bu sırada salonda bulunan şehit yakınları ve gaziler, kararı alkışla karşıladı. Şehit Ömer Halisdemir'in annesi Fadimeana Halisdemir duruşma salonunda bir ara fenalaştı. Sağlık ekipleri anne Halisdemir'e müdahale etti. Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir'in de karar açıklandığı sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ise, "Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü kollayan bağımsız yargımız gereğini yaptı. Bu devlet ve millet, hainlere hak eden cevabı verir, kahramanını da bilir" dedi.

'TEK TEK HESAP VERİYORLAR'
Davayı takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı kararı, "Bu karar bize gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyeti hukuku, adaleti işliyor ve adalet önünde darbeciler tek tek hesap veriyorlar" diye yorumladı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar ise davanın simgesel bir değeri olduğunu ve davaların sonucunun kamu vicdanını rahatlatacağını ifade etti.
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Ömer Halisdemir’i katleden darbecilere ağırlaştırılmış müebbet
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