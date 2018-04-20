Ömer Halisdemir’i katleden darbecilere ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişimi sırasında Silopi'den Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek üzere gelen darbeci General Semih Terzi'yi öldürerek, kalkışmanın seyrini değiştiren Ömer Halisdemir
'in şehit edilmesiyle ilgili davada, tüm sanıklara müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 13'ü ayrıca darbe suçundan müebbet, 5'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Ankara 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklara "Halisdemir'i şehit etmek"ten ve "darbe" suçlarından dolayı ayrı ayrı ceza verildi. Halisdemir'i şehit eden Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca başta olmak üzere tüm sanıklara "nitelikli kasten adam öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi. Müebbet hapis alan diğer sanıklarsa şöyle: Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erhan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökhan Ergin, Halit Çelik, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz, İsmail Çınar ve Mehmet Bilge.
Mahkeme sanıkları ayrıca "darbeye kalkışma" suçundan da mahkûm etti. Mahkeme darbeci General Terzi ile birlikte GATA'ya giden Ahmet Kara, Fatih Şahin, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge hakkında "iyi hal" hükmünü uygulamadı. 13 SANIĞA İNDİRİM
Bu 5 sanık ağırlaştırılmış müebbete çarptırılırken, diğer 13 sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, fiilden sonraki davranışlarından dolayı iyi hal indirimiyle normal müebbet hapse dönüştürüldü. Bu 13 sanığın 15 Temmuz
gecesi ilerleyen saatlerinde taraf değiştirerek darbeye karşı tavır sergiledikleri ve hatta Özel Kuvvetler'deki darbecilerin gözaltına alınmasında katkıda bulundukları gözlendi.
Mahkeme, darbeciler İsmail Çınar ile Mihrali Atmaca hakkında Nedim Şahin'i öldürmek suçundan istenen cezayı yerinde bulmadı. Mahkeme 2 sanığın, darbeye karıştığı belirlenen Şahin'i öldürmesini meşru müdafaa sınırları içinde değerlendirdi. 'BU MİLLET HAİNİ DE BİLİR KAHRAMANI DA'
2 kez
ağırlaştırılmış
müebbet
hapse
mahkûm edilen
Mehmet Bilge mahkeme
heyetine, "Sizi
Allah'a havale ediyorum"
diye bağırdı. Bu sırada salonda
bulunan şehit yakınları ve
gaziler, kararı alkışla karşıladı.
Şehit Ömer Halisdemir'in
annesi Fadimeana Halisdemir
duruşma salonunda bir ara
fenalaştı. Sağlık ekipleri
anne Halisdemir'e müdahale
etti. Halisdemir'in eşi Hatice
Halisdemir'in de karar açıklandığı
sırada gözyaşlarını
tutamadığı görüldü.
Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir ise, "Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü kollayan bağımsız yargımız gereğini yaptı. Bu devlet ve millet, hainlere hak eden cevabı verir, kahramanını da bilir" dedi. 'TEK TEK HESAP VERİYORLAR'
Davayı
takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı kararı, "Bu karar bize gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyeti hukuku, adaleti işliyor ve adalet önünde darbeciler tek tek hesap veriyorlar" diye yorumladı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar ise davanın simgesel bir değeri olduğunu ve davaların sonucunun kamu vicdanını rahatlatacağını ifade etti.