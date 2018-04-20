Önünü açanlar, ihmali olarlar, göz yumanlar…HSK’ya suç duyurusunda bulunuyorum!

İŞTE DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Gazetemizdeki yazı dizisinde yer alan somut ifadeler ve belgeler darbe gecesine ilişkin soruşturmalarla ilgili kafa karışıklığı yaratıyor.,

NEDEN BİR BAŞMÜFETTİŞ GÖNDERİLMİYOR

Dosyaların skandal bir şekilde sümenaltı edilmesi, bant çözümlerinin tahrif edilmesi, idari tahkikatların sonuçsuz kalması, ceride kayıtlarında eksik bilgiler verilmesi gibi onlarca soru cevap bekliyor.

Ben buradan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) suç duyurusunda bulunuyorum. Neden başmüfettiş atayıp darbe soruşturmalarını yapan savcılar ve hakimlerin ihmali olupolmadığı araştırılmıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast soruşturması üstü kapatılacak bir konu mu? Bu yazıları alıp dosyaları yeniden açmaya başlayan oldu mu?

BU İSİMLER HAKKINDA İVEDİLİKLE…

Bana göre, Bandırma 6. Üs Komutanlığı, Balıkesir 9. Üs Komutanlığı, Çiğli 2. Üs Komutanlığı, Eskişehir 1. Üs Komutanlığı, Akıncı 4. Üs Komutanlığı, Merzifon 5. Üs Komutanlığı, Konya 3. Üs Komutanlığı, Diyarbakır 8. Üs Komutanlığı, Malatya 7. Üs Komutanlığı, Kayseri 12. Üs Komutanlığı, Etimesgut 11. Üs Komutanlığı, İncirlik Tanker Üssü ile Çorum, Yalova, Akhisar, Dalaman, Milas, Çardak, Antalya, Afyon, Sivrihisar, Batman, Muş ve Erzurum Hava Meydan Komutanlıkları'nda o gece nelerin yaşandığına ilişkin soruşturmaların yeniden ele alınması gerekiyor. Bu soruşturmalara bakan Cumhuriyet Savcılıkları'nın da varsa ihmali gereğinin ivedilikle gerçekleştirilmesi şart!

Kimse "FETÖ yeni bir darbeye cesaret edemez" diye rehavete kapılmasın. Örgütün tespit edilemeyen elemanlarının saha operasyonlarını devreye sokup sokmayacağı garanti mi? Herkesin görevini layıkıyla yapması ve dikkatleri dağıtmadan bu işin üzerine gidilmesi elzemdir.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ