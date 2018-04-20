Polatlı’da da ceza yağdı

Darbe
girişimi sırasında Polatlı Topçu Tugayı
ve Füze Okul Komutanlığı'ndan Ankara'ya, TÜRKSAT
gibi kritik noktaları işgal etmek üzere yola çıkan darbecilerin yargılandığı davada 27'si ağırlaştırılmış olmak üzere 89 darbeciye müebbet hapis verildi. Mahkeme FETÖ
'nün kullanmaya çalıştığı erler ile darbeyi erken saatlerde siyasilere haber veren 1 albay hakkında ise beraat kararı verdi.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 328 sanıklı davanın dünkü duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, Yurtta Sulh Konseyi üyesi de olan darbeci generaller Murat Aygün ile Osman Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 27 darbeciyi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. ERLERE BERAAT...
Mahkeme 62 darbeci hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını ise normal müebbet hapse çevirdi. "Darbeye katılmaya yardım" suçundan 7 sanığa 20, 3 sanığa 19, 2 sanığa 17, 3 sanığa 16, 8 sanığa 15, 4 sanığa 14 yıl 2 ay ve 40 sanığa da 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme, darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerin kalkışmaya dahil etmeye çalıştığı erlerle, darbe girişimini fark eder etmez tanıdığı siyasilere ve ilgili makamlara haber veren Albay Vural Aydın'ın dahil olduğu 64 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.