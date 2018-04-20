“Seçim çağrısı yapan CHP’nin düştüğü durum ortada”

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile yapılan istişare toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. AK Parti'nin geçmişte seçim
lerden alıkonulmak istenmiş, genel başkanı yasaklanmış, kapatılmak istenmiş gelenekten geldiğini belirten Ünal şunları söyledi: "Her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Herhangi bir şekilde bu süreçte birileri, bunu kendi eksikliklerini, kendi hazırsızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın. " Muhalefetin erken seçim eleştirileriyle ilgili olarak Ünal, "Eğer siyasette kendinizi eski pozisyonunuza mahkum ederseniz zaten siyaset yapamazsınız. Sürekli erken seçim çağrısı yapan, 'hodri meydan' diyen CHP
'nin şu anda düştüğü durumu görüyorsunuz" dedi. Ünal, AK Parti'nin en son yaptırdığı anketin sonucunun sorulması üzerine ise "En son yapılan anketi paylaştık. Ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyordu" diye konuştu.