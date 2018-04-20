Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: FETÖ'nün 'Çalışma Evleri' sorumlularına operasyon

: 'nün 'Çalışma Evleri' sorumlularına operasyon

haberi... 'nün hakim ve savcı adayları için "çalışma evleri"nden sorumlu olduğu ileri sürülen, "abi-imam" konumundaki 8 kişi "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 15:08
Son dakika: FETÖ'nün 'Çalışma Evleri' sorumlularına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin hakimlik sorgusu tamamlandı.

FETÖ ELEBAŞI'NDAN TALİMAT

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerin, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Savcılığın sevk yazısında, söz konusu evlerin, örgüt elebaşı 'in "Devletin tüm kılcallarına sızın" talimatı doğrultusunda açıldığı ifade edilerek "Bu evlerde örgüt mensuplarına hem eğitim verilmiş hem de önceden çalınan sorular getirilerek örgüt mensuplarının kamu kurumlarına girmeleri ve sızmaları sağlamıştır" denildi.

FETÖ'NÜN EV SORUMLULARI

Sevk yazısında şüphelilerden Ş.E.S., ile Ü.K.'nin örgütün gizli yazışma programı kulanıcısı oldukları ve 'da örgütün hakim ve savcı adaylarına yönelik açılan evlerden birkaçından sorumlu kişiler oldukları belirtiliyor. Şüpheli H.K'nın ise 'nün İstanbul yapılanması kapsamında "Fakülteci" diye tabir edilen ve üniversite mezunu örgüt mensuplarının kamu kurumlarına sızmalarını sağlayan kişi olduğu belirtilen yazıda, bu şüphelinin de kullandığı tespitine yer verildi. Diğer şüphelilerin de örgüt evlerinde kalan kişiler oldukları ifade ediliyor.

110 ülkede 4 bin 167 FETÖ şüphelisi soruşturuluyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'nün 'Çalışma Evleri' sorumlularına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN