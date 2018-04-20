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: 'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

haberi... 'ta yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 7 kişi yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:31
Son dakika: FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma

'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Tokat, , , Bitlis, , ve 'da haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile bir hukuk mezununun yanı sıra 3 avukattan oluşan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Tokat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika: FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma
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