Son dakika: FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

Tokat'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Tokat, Ankara, Adana, Bitlis, Burdur, Bursa ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar ile bir hukuk mezununun yanı sıra 3 avukattan oluşan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Tokat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.