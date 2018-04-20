Son dakika: FETÖ'nün hakim ve savcı evlerine yönelik soruşturma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hakim ve savcı adayları için açtığı evlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen, yönetici konumunda olduğu belirtilen 3 kişinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün hakim ve savcılar için açtığı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Enes Musa Gergin, Hüseyin Karahan, Muhammed Enes Güneş, Mehmet Toy, Oben Özbey, Şeref Emre Suna, Üzeyir Kazan ve Cahit Balta'nın ifadesi alındı.Soruşturma savcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ve örgütün yöneticisi konumunda olduklarını belirttiği Şeref Emre Suna, Üzeyir Kazan ve Hüseyin Karahan'ı "silahlı terör örgütü yöneticiliği", diğer şüphelileri ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Nöbetçi hakimlikteki sorgu işlemi biten 8 şüphelinin de, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmasına karar verildi.Savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, söz konusu evlerin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Devletin tüm kılcallarına sızın" talimatı doğrultusunda açıldığı belirtilerek, "Bu evlerde örgüt mensuplarına hem eğitim verilmiş hem de önceden çalınan sorular getirilerek örgüt mensuplarının kamu kurumlarına girmeleri ve sızmaları sağlanmıştır." deniliyor.

Yazıda, şüphelilerden Şeref Emre Suna ve Üzeyir Kazan'ın, örgütün şifreli yazışma programı ByLock kulanıcısı oldukları, Ankara'da örgütün hakim ve savcı adaylarına yönelik açılan evlerden birkaçından sorumlu bulundukları öne sürülüyor.

Şüpheli Hüseyin Karahan'ın ise FETÖ'nün İstanbul yapılanması kapsamında "Fakülteci" diye tabir edilen ve üniversite mezunu örgüt mensuplarının kamu kurumlarına sızmalarını sağlayan kişi olduğu iddia edilen yazıda, bu şüphelinin de ByLock kullandığı tespitine yer veriliyor. Diğer şüphelilerle ilgili de, "örgüt evlerinde kalan kişiler" tabiri kullanılıyor.