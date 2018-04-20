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Son Dakika: ’da ’la bağlantılı 17 şüpheli daha yakalandı

Son dakika haberi... ’da, terör örgütü ’la bağlantılı yabancı uyruklu 17 şüpheli, 6 ayrı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Dün de örgüte mali destek sağlamakla suçlanan 7 DEAŞ üyesi yakalanmıştı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 10:21
Son Dakika: İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 şüpheli daha yakalandı

Alınan bilgiye göre; Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü mensupları ile bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Dün gece , Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, ve 'nda 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 DEAŞ'lı gözaltına alındı.

Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen kişilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, dün de bu örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda DEAŞ'a mali destek sağlamakla suçlanan 7 şüpheli yakalanmıştı.

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Son Dakika: İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 şüpheli daha yakalandı
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