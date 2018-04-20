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: 'da operasyonuna 9 tutuklama

haberi... 'da terör örgütü /'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:07
Son dakika: Şanlıurfa'da PKK operasyonuna 9 tutuklama

'da terör örgütü /'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik 8 Nisan günü operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi () eski ilçe başkanlarının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında, adli kontrol kararı verilirken, 9 kişi ise 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.

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Son dakika: Şanlıurfa'da PKK operasyonuna 9 tutuklama
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