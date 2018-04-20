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Son Dakika: pusulaları nasıl olacak?

Son dakika haberi... Grup Başkanvekili , inde seçim pusulasının nasıl olacağına açıklık getirerek, "Adayların ismi, resmi ve mühür yeri olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 12:56
Son Dakika: Seçim pusulaları nasıl olacak?

Grup Başkanvekili , Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği inde kullanılacak pusulayla ilgili ayrıntıları paylaştı.

"2 OY PUSULASI OLACAK"

Mustafa Elitaş, "2 oy pusulası var. ve Milletvekilliği pusulası. İttifak Milletvekili pusulasısında yer alacak. Cumhurbaşkanı adaylarını partiler zaten açıkladı. Cumhurbaşkanlığına aday olmak için şartlar belli. Ya 100 bin imza toplayacaksınız ya da 20 milletvekilinin imzası ile aday gösterileceksiniz. Cumhurbaşkanlığı pusulasında sadece adayın ismi olacak. Siyasi partiler çıkacak diyecek ki ben Erdoğan'ı destekliyorum diyecek. Vatandaşı yöneltecek. İttifak milletvekilliği için yapılan düzenleme. Cumhurbaşkanının seçileceği pusulada adayın ismi, resmi ve mühür yeri olacak. İttifak adı yer almayacak, aday ismi yer alacak." açıklamasında bulundu.

"BU BİZİM MESELEMİZ DEĞİL"

İYİ Parti'nin seçime girmesinin önünde engel var mı sorusu üzerine Elitaş, "Seçim kanunu belli. Bu bizim meselemiz değil, 'nın işi" şeklinde yanıt verdi. (Haberturk)

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Son Dakika: Seçim pusulaları nasıl olacak?
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