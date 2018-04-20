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: Silah kaçakçılarına şafak baskını

haberi... 'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik şafak vakti yapılan baskında 15 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evde güvenlik kamerası olması dikkat çekti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:24
Son dakika: Silah kaçakçılarına şafak baskını

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve mühimmat ticareti yaptığı ileri sürülen 20 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 15 zanlı yakalandı.

RUHSATSIZ TÜFEK VE TABANCALAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise ruhsatsız tüfek ve tabancalar ele geçirildi. Evde güvenlik kamerası olması dikkat çekti.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ekiplerin operasyonu Adana genelinde devam ediyor.

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Son dakika: Silah kaçakçılarına şafak baskını
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