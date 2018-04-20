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: Terör örgütü propagandası yapan 2 er tutuklandı

haberi.. Kastamonu'da üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 askerden 2'si tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 09:41
Son dakika: Terör örgütü propagandası yapan 2 er tutuklandı

Kastamonu'da üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 askerden 2'si tutuklandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerince sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen İl Jandarma Komutanlığı'nda er olarak askerliğini yapan Y.E.G., Ş.S., O.Y., N.Ç., İ.A. ve A.T. gözaltına alındı. Kastamonu Adliyesi'ne çıkarılan askerlerden İ.A. ve A.T. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 4 asker ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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Son dakika: Terör örgütü propagandası yapan 2 er tutuklandı
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