Vekillikleri düşürüldü

TBMM
Genel Kurulu'nda, HDP
Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü. Genel Kurul'da dün, Baydemir ve Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okundu. Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü. Irmak, terör suçundan 10 yıl, Baydemir de polise hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası almıştı. HDP'nin şu ana kadar 9 milletvekilinin vekilliği düşürüldü, vekil sayısı da 48'e düştü.