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Zindaşti’nin ağı deşifre oldu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Zindaşti’nin FETÖ ağı deşifre oldu
İstanbul'da gözaltına alınan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin, bağlantılarında önemli bilgiler ortaya çıktı. Zindaşti'nin FETÖ irtibatları, incelenen cep telefonunun HTS kayıtlarından deşifre oldu. Zindaşti'nin; FETÖ'nün üst düzey üç sözde yargı imamı ile 153 defa telefonla görüştüğü tespit edildi. Zindaşti'nin cep telefonunun, FETÖ'den tutuklanan ABD Başkonsolosluğu İrtibat Görevlisi Metin Topuz ile de 35 kez aynı baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi. Hakkında 'FETÖ'ye yardım ve yataklık' gerekçesiyle hazırlanan 'FETÖ Dosyası' kapsamında Zindaşti'nin ayrıca FETÖ'nün Yunanistan imamı ile de görüşmeler yaptığı belirlendi. Zindaşti ve eşi ile 8 adamı dün adliyeye sevk edildi.
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Zindaşti’nin FETÖ ağı deşifre oldu
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