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ABD'nin ''de ' açıklamasına 'den sert tepki

Sözcüsü Hami Aksoy, ABD 'nün in koşullarında gerçekleşmesinden endişe duyduğu yönündeki ifadelerine ilişkin, "Henüz gerçekleşmemiş ler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez" dedi.

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 19:29 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 06:30
ABD'nin 'OHAL'de seçim' açıklamasına Türkiye'den sert tepki

Sözcüsü Aksoy, ABD 'nün 24 Haziran'da gerçekleşecek olan in koşullarında gerçekleşmesinden endişe duyduğu yönündeki ifadelerine ilişkin sorulan soruya yazılı cevap verdi. 'de yapılan tüm lerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edildiğini ifade eden Aksoy, OHAL koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumunun da bunun son ispatı olduğunu belirtti. Aksoy, "Bu gerçeği gözardı ederek, uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.


"BİRÇOK ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMASI SIRASINDA SEÇİM DÜZENLENDİ"-


OHAL'in sadece Türkiye'nin birliğine, devletin bekasına kasteden teröristlerin faaliyetlerini hedef almakta olduğunu kaydeden Dışişleri Sözcüsü Aksoy'un açıklaması şu şekilde devam etti:


"Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu değildir. Ayrıca, birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlendiğini de hatırlatmak isterim.


Bunun son örneklerinden biri, 2017 yılında 'da yapılan seçimlerdir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden bazı devletlerin, ülkemiz sözkonusu olduğunda bu tür peşin hükümlü yorumları, Türkiye'ye yönelik çifte standartlı anlayışın bir diğer örneğidir.


Dahası henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez."

Son dakika: ABD, Erken Seçim'den endişelendi

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ABD'nin 'OHAL'de seçim' açıklamasına Türkiye'den sert tepki
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