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lideri , 'nün darbe tehdidine sarıldı

lideri Kemal , 24 Haziran lerinde 'nün suflesiyle konuştu. Kılıçdaroğlu, "Haziran kiraz mevsimidir" dedi. Firari FETÖ’cü Emre Uslu aynı ifadeyi ’dan önce darbe iması yaparak kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 13:34 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 13:39
CHP lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün darbe tehdidine sarıldı

KILIÇDAROĞLU, FETÖ'NÜN DARBE TEHDİDİNE SARILDI

Genel Başkanı Kemal , 24 Haziran lerinde de ' suflesiyle' konuştu. Önceki gün 'nda seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki soruyu "Haziran ayı kiraz mevsimi, kirazların bol olduğu ay. Hepinize iyi haziranlar diliyorum" diye yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun böylesine ciddi bir konudaki soruları 'kiraz' ve 'haziran' kelimeleriyle geçiştirmesi tanıdık çıktı. FETÖ'nün elebaşlarından firari Emre Uslu da 15 Temuz darbe girişimi öncesi attığı twitte "Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvedir. Haziran bitmeden bir de bakmışsın olgunlaşmış kirazlar" şeklinde hain kalkışmayı haber vermişti!

EKRANDA TEKRARLADI

Kılıçdaroğlu'nun tuhaf açıklaması kafaları karıştırdı. CHP lideri aynı sözleri Hande Fırat'ın sunduğu CNN Türk'teki Gece Görüşü Programı'na yaptığı açıklamada da sarf etmesi dikkat çekti. Şaşkınlıkla karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'haziran' ve 'kiraz' vurgusu da FETÖ suflesi çıktı.

FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi öncesi 'Haziran' ve 'kiraz' temalı tweetler atıp örgüt üyelerine mesaj verdiği ortaya çıktı. Bu mesajlardan birsi de FETÖ'nün sosyal medya soytarısı Emre Uslu'ya ait. Emre Uslu'nun darbeden 5 ay önce attığı twitte "Kiraz en hızlı olgunlaşan meyvedir. Çiçekler dökülmeden bir de bakmışsın kirazlar olgunlaşmış. Haziran'ı bulur bulmaz olgunlaşır kirazlar" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

FETÖ'cü Emre Uslu, hain 15 Temmuz girişiminden yaklaşık 4 ay önce bu tweeti atmıştı.

Kaynak: Akşam

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün darbe tehdidine sarıldı
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