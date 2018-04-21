DEAŞ’ın celladı İzmit’te yakalandı

Kocaeli'nde
jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ
'ta eğitim veren ve esir alınan ÖSO
üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır
yakalandı. Fehed El Sacır'ın, elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve cellatlık yaptığını kabul ettiği öğrenildi. Fehed El Sacır tutuklandı. Hatay
'da da Suriye
sınırından Türkiye
'ye girmeye çalışan Rus uyruklu A.M. (61) ile eşi M.M. (44) jandarma tarafından yakalandı. Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist A.M. tutuklandı, karısı M.M. adli kontrolle serbest kaldı.