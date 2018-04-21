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’ın celladı İzmit’te yakalandı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018
Kocaeli'nde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü 'ta eğitim veren ve esir alınan üyelerinin kafalarını kesen yakalandı. Fehed El Sacır'ın, elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve cellatlık yaptığını kabul ettiği öğrenildi. Fehed El Sacır tutuklandı. 'da da sınırından 'ye girmeye çalışan Rus uyruklu A.M. (61) ile eşi M.M. (44) jandarma tarafından yakalandı. Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist A.M. tutuklandı, karısı M.M. adli kontrolle serbest kaldı.
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DEAŞ’ın celladı İzmit’te yakalandı
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