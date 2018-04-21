FETÖ’nün Gabon yöneticileri tutuklandı

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Gabon'da yakalayarak İstanbul'a getirdiği FETÖ
'nün üst düzey isimlerinden Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı. Yine İstabul'da FETÖ'nün hâkim ve savcı adayları için "çalışma evleri"nden sorumlu 8 örgüt imamı ve abi de tutuklandı. İzmir'de de İzmir Adliyesi imamı Mustafa Sayın Erdoğan yakalandı. Muğla'da Yanan bayraklı bir yatta yakalanan FETÖ'nün sözde Samsun bölge imamı Murat Elmas Samsun'da çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Karabük'te 7, Eskişehir'de ise bir kişi tutuklandı. Ayrıca İstanbul'da 33, İzmir'de 18, Tokat'ta 7, Burdur'da 6, Çorum'da 5, Ankara'da 4 kişi gözaltına alındı. Fatih ULAŞ - Ceyhan Torlak - Mihriban KOÇAKER - Ali Faik ATAY