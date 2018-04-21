İnanç tartışması sosyal mühendislik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Cemal Reşit Rey
Konser Salonu'nda düzenlenen Yeşilay 5. Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne katıldı. Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çeken Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:
Bazı uyuşturucu maddelerinin kullanımı bireysel tercih ve özgürlük altında teşvik ediliyor. Bir milleti var kılan prensip ve gelenekler karalanmaya çalışılıyor. Vakarlı olmak hor hakir görülürken hedonizm göklere çıkarılıyor. Vatan sevgisi aşağılanırken teröristlik övülüyor.
Ülkemizde sayıca az ama sesi çok çıkan çevreler de genç kuşakları ifsad kampanyasına taşeronluk yapıyor.
Son 15 yılda gençleri korumak için bu güruhun eleştirilerine, yaftalamalarına çok muhatap olduk. Sevsinler böyle özgürlüğü kimi zaman sokak gösterileriyle, kimi zaman Anayasa Mahkemesi
'nin kapısında nöbet tutarak projelerimizi engellemeye çalıştılar. Gençlerin ahlakını korumak yerine alkol sigara lobisinin avukatlığını yaptılar.
Biz son haftalarda gençlerimizin inanç anlayışı üzerinden devreye sokulan tartışmaları da bu minvalde görüyoruz. Sıhhati şüpheli haberler ve örnekler, formülasyonu sinsi sorular üzerinden gençlerimizin imanını, ahlakını ve akaidini, yani itikadını tartışma konusu yapmak kesinlikle art niyetlidir. Yapılan tam anlamıyla sosyal mühendislik işidir. Bu projenin amacı da sorunu tespit etmek ve çözüm bulmaktan ziyade yapay bir gündem oluşturarak gençlere tuzak kurmaktır. Bu sorunu çözmekten ziyade gençlere tuzak kurmaktır. Benzer teşebbüsler gibi bu sinsi plan da işe yaramayacaktır. Gençlerimize güveniyorum, inanıyorum.
Suni gündemlerle ülkemizi meşgul edenlerin amaçlarını çok iyi biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz yolda yürümekten vazgeçmeyeceğiz. Ne ahlak ve edebimizden ne demokrasiden asla taviz vermeyeceğiz. BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE SEFERBERLİK
Aman anneler babalar n'olur yavrularınıza sahip çıkın, oğlum sigara içiyor mu alkol alıyor mu, sonra yandım Allah dersiniz iş işten geçer.
Bu bağımlılık öyle başını aldı ki 2-2.5 yaşındaki çocuk ben onlar kadar oynamıyorum. Artık teknolojinin adeta esareti altına giriyoruz.
Hemen yanıbaşında derdini paylaşacak bir arkadaş baba anne bulamayan çocuklar internet zorbalarının eline düşüyor. Bizim bunların hiçbirine göz yummamız mümkün değildir.
Milletimizi bunun için tüm zararlı alışkanlıklara karşı seferberlikle mücadeleye davet ediyorum. Devlet STK akademi medya ve sanat dünyası olarak hepimizin Yeşilay'a sahip çıkması gerekiyor.
Her türlü bağımlılık, kişinin harakiri yapması intihar etmesi demektir. Bizim inancımızda da asla böyle bir özgürlük vaki değildir. Biz insan olarak ihya ve inşa ile mükellefiz.