Mehmet Muş: Biliyor ki kaybedecek

HDP
Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tepki gösterdi.
Muş, CHP
'nin halen adayını açıklamamasıyla ilgili de "Cumhurbaşkanımızın adaylığı açıklandı. Kılıçdaroğlu
ne zaman açıklayacak. Öztürk Yılmaz ve Didem Engin'in gösterdiği cesareti Kılıçdaroğlu gösteremedi. Biliyor ki kaybedeceğini ve Abbas yolcu olacağını, onun için aday olamıyor. Bu kadar açıklama yaptıktan sonra mert bir siyasetçi sözünün arkasında durur. Seçim meydanı açılmıştır, iktidara talipseniz gereğini yaparsınız. Yapmazsanız aciz bir siyasetçi, dikkate alınmayan bir siyasetçi etiketini yersiniz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayıyla ilgili anket yapmasını da eleştiren Muş, "CHP, adayı anketlerle arıyor. Samanlıkta iğne aramaya benzer. Buna mikroskopik arama da denir. Aday böyle aranmaz" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise OHAL
'in kaldırılmasını isteyenlere tepki gösterdi. Turan, şunları söyledi: "Millet OHAL'den rahatsız değil. Kim rahatsız, birincisi FETÖ, ikincisi ise kimin olduğunu biliyorsunuz. Yerim dar diyen gelin misali şimdiden seçimlerden sonra yenilgisine mazeret üretmeye çalışanların bir oyunu olduğunu söylemek isterim."