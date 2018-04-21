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'de "U.S.A" ibareli 219 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi

'nin ilçesinde, / bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen operasyonda, üzerinde ibaresi bulunan çok sayıda tabanca üst kapağı ele ele geçirildi. tarafından sınırı geçmek üzereyken fark edilen şüpheli, yük hayvanı üzerinde bulunanları malzemeleri atarak Irak topraklarına kaçtı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 16:32
Şemdinli'de U.S.A ibareli 219 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce / bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 20 Nisan 2018 günü 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Ketina Hudut Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında topraklarından topraklarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 şahıs tespit edilmiştir.

ŞÜPHELİ KAÇTI, TAKİP SÜRÜYOR

Güvenlik güçlerimizi fark eden şüpheli şahıs, yük hayvanı üzerinde bulunan malzemeleri atarak Irak topraklarına kaçmıştır.

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Olay yerinde yapılan incelemede 219 adet üzerinde U.S.A ibaresi bulunan tabanca üst kapağı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Şemdinli'de "U.S.A" ibareli 219 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi
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