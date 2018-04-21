Şırnak merkezli uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince özellikle okul çevrelerinde uyuşturucu kullanımı ile satışının engellenmesi amacıyla Şırnak'ta sağlanan güven ortamının devam ettirilmesi ve terörün finans kaynaklarından uyuşturucu ticaretinin kurutulmasına yönelik 17 Nisan'da operasyon düzenlendi.

ŞIRNAK MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON

Şırnak merkezli Cizre, Silopi, Uludere ilçeleri ile Diyarbakır, Osmaniye ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 465 gram esrar ve 130 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılardan 9'u emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi. Adli makamlara sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Öte yandan, Cizre'de düzenlenen bir başka operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.