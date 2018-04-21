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Son Dakika: 'de feci ! Bahçeşehir'de takla atan araçta 2'si ağır 3 kişi yaralı

Son dakika haberi... Başakşehir Bahçeşehir Otoyolu yanyolda meydana gelen da otomobil bariyerleri aşarak taklalar attı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 14:11
Son Dakika: TEM'de feci kaza! Bahçeşehir'de takla atan araçta 2'si ağır 3 kişi yaralı

Otoyolu Bahçeşehir'de takla atan araçta 2'si ağır 3 kişi yaralandı. , TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii yanyolda istikametinde meydana geldi. 10 LL 053 plakalı otomobil iddiaya göre viraja hızlı girerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil ağaçlık alanda taklalar atarak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişiden 2'si ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarak sağlık itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerine çağrılan ekipler tarafından ambulansa konularak hastaneye sevk edildi. Bölgede araç trafiği yoğunlaşırken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Son Dakika: TEM'de feci kaza! Bahçeşehir'de takla atan araçta 2'si ağır 3 kişi yaralı
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