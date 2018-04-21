Uyum paketi Meclis’te

Seçimlerin erkene alınmasının ardından referandumda kabul edilen anayasa değişikliklerine uyum kapsamında TBMM
Başkanlığı'na jet hızı ile 'Mini uyum paketi' sunuldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre; yurt dışındaki seçmenlerin, 24 Haziran'da yapılacak seçimde, cumhurbaşkanının 1. turda seçilememesi halinde yapılacak 2. turda da oy kullanabilmesi amacıyla ilgili kanunda değişiklik yapılıyor. Yurt dışındaki vatandaşlar, Türkiye'deki oy verme gününden önceki 3. güne kadar oy kullanabilecek. Yurt dışındaki seçmenler randevu ile oy kullanmayacak; bunun yerine YSK tarafından belirlenen oy verme günlerinden kendilerine uygun olan bir günde oy kullanabilecek. Bir kimse hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamayacak. Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan olunacak. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılacak. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilecek ancak cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek. Cumhurbaşkanı seçilenin varsa TBMM üyeliği sona erecek. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan siyasi partiler ya da en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.