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Abbas'tan Trump'a "" mesajı

Devlet Başkanı Abbas, "Filistin yönetimi, Başkanı 'ın ya da başka bir ülke liderinin ', 'in başkentidir' demesine izin vermeyecek. Filistin yönetimi, Trump'ın kararına karşı mücadele edecek ve İsrail ile Filistin sorunu çözülünceye kadar hiçbir ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına izin vermeyecek" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 22:57 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 02:01
Abbas'tan Trump'a Kudüs mesajı

Devlet Başkanı , hiçbir ülkenin büyükelçiliğini 'e taşımasına izin vermeyeceklerini söyledi.

"İSRAİL İLE FİLİSTİN SORUNU ÇÖZÜLÜNCEYE KADAR..."

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığı merkez binasında Arap doktorlardan oluşan heyetle bir araya gelen Abbas, "Filistin yönetimi, Başkanı 'ın ya da başka bir ülke liderinin 'Kudüs, 'in başkentidir.' demesine izin vermeyecek. Filistin yönetimi, Trump'ın kararına karşı mücadele edecek ve İsrail ile Filistin sorunu çözülünceye kadar hiçbir ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

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"3 SEMAVİ DİNİN BEŞİĞİ"

Çözümün, Doğu Kudüs'ün Filistin, Batı Kudüs'ün İsrail'e verilmesiyle sağlanacağını dile getiren Abbas, "Doğu Kudüs, 3 semavi dinin; İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudiliğin beşiğidir. İnananlar (3 dinin mensupları) buraya gelip dua edebilir ve özgürce dini ibadetlerini yerine getirebilirler çünkü biz en baştan beri Doğu Kudüs'ün bizim devletimizin başkenti olduğunu ve tüm dinlere açık olduğunu söyledik." şeklinde konuştu.

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İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARI ZİYARETE ÇAĞIRDI

Abbas ayrıca, Arap ve Müslümanları başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki toprakları ziyaret etmeye çağırdı.

“Kudüs masada olmayacaksa ABD de olmaz”

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı da 'deki Amerikan Büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

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Abbas'tan Trump'a "Kudüs" mesajı
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