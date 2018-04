AK Parti erken seçimi anlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, önümüzdeki haftadan itibaren sahaya inip tek tek vatandaşın kapısını çalmaya başlayacak. Öncelikli olarak, bugüne kadar hep erken seçime karşı olan siyasi kadronun 1,5 yıl önce neden seçime gittiğini şu gerekçelerle anlatacak:



SURİYE, IRAK, BÖLGE:

Türkiye'nin sınırında büyük bir dram yaşanıyor ve burada her dakika dengeler değişiyor. Gerek Suriye'de yürütülen sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki olaylar, Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirdi.



HIZLI KARAR VERMEK GEREKİYOR: Ülkemizin içinden geçtiği dönemin hassasiyeti hızlı karar vermemiz ve bunları uygulamamızı gerektiriyor.



ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI: Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının açıklanmasıyla ortaya çıkacak belirsizliğin bir an önce ortadan kaldırılmasını zorunlu kılıyor.



EKONOMİ AÇISINDAN DA ŞART: Seçim ile birlikte yeni hükümetin önünde 5 yıllık bir dönem olacak ve ekonomiye de daha iyi odaklanacak. Faizlerin düşürülmesi, büyümenin devamlı hale gelmesini sağlayacak düzenlemeler yapılabilecek.



DEPREME HAZIRLIK: Bürokratik oligarşiyi bu sistemde büyük ölçüde yıkacağız. 24 Haziran seçimleri bir çeşit depreme hazırlık faaliyetidir.

