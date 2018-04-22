AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu: “Kürtler Erdoğan’ın arkasında durmalı”

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, erken seçimin yapılmasıyla birlikte CHP, HDP ve diğer partilerin şapkayı önlerine koyma zamanını geldiğini belirterek, Kürtlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durması gerektiğini ifade etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin düzenlediği toplantıda, yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Miroğlu burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazılarının, AK Parti'nin beka sorunu olduğu için seçim yaptığını iddia ettiğine dikkat çeken Miroğlu, "Bunun aslı yok. Bunun böyle olmadığını 15 Temmuz'da evlerimizin üstünden jetler uçtuğunda anladık. Erken bir seçim yapılmasıyla HDP, CHP ve diğer irili ufaklı muhalefet kanatlarının şapkayı önlerine koyma zamanı geldiğine inanıyoruz" dedi.



"DEVLET BAHÇELİ GEREKENİ YAPTI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçimi ülke gündemine sokmasının gerçek bir milliyetçilik ve yurtsever tavır olduğunu ifade eden Miroğlu, "Eğer milliyetçi ve yurtsever olduğunu söylüyorsanız tarihin böyle dönemlerinde ülkenin geleceği üzerine söz söyleme ve bunu karara dönüştürme konusunda bu kararın kabulü yönünde mücadele etmek gerekir. Devlet Bahçeli bence bunu yaptı. Bunun AK Parti'de karşılığı oldu" diye konuştu.





"TERÖRLE İLİŞKİSİ OLAN PARTİYİ SANDIKLARA GÖMMEMİZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel merkezde partili milletvekilleri ile yaptığı toplantıda Doğu ve Güneydoğu'da AK Parti'de politika yapan aktörlerin çok güçlü bir mücadele vermesi gerektiğini belirttiğine işaret eden Miroğlu, şunları kaydetti:

"Terörle olan mücadelede başarıya ulaştık, halkı kazanmalıyız. Mardin'de AK Parti gibi düşünmeyen birçok insana derdimizi anlatmalıyız. Hakikatler üzerinden halkımızı hafıza muhasebesi yapmaya davet etmeliyiz. Terörle ilişkisini hala sürdüren, bu örgütün uluslararası stratejinin payandası gibi hareket eden partiyi sandığa gömmemiz gerektiğini Cumhurbaşkanımız söyledi. Kürtler, 1916'da nasıl Mustafa Kemal'in arkasında durduysa, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmalıdır diye düşünüyorum."

"HDP'NİN BU NOKTAYA GELMESİNİN SEBEBİ KANDİL'DİR"

Kürt nüfusun en fazla yaşadığı ülke olan Türkiye'de Kürtlerin yüzünü Türkiye'ye dönmesinde hiçbir problem yaşamadığını ifade eden Miroğlu, şunları söyledi:"Nusaybin'de, Sur'da, İstanbul'da ve İzmir'de yaşayan bütün yurttaşlarımız Türkiye'den kopma riskini yüreğinde hisseti. Bunu hissettiği için HDP'ye bir fatura kesti ve maliyeti 20-25 milletvekili oldu. 81 milletvekilinden 60'a falan düştüler. Bu bir maliyetti aslında. 'Biz git mecliste temsil et, demokratik zemini güçlendir' dedik ama sen gittin başka bir şey yaptın.

HDP mağdur olduğunu düşünüyorsa bunun sebebi Türkiye Cumhuriyeti ve AK Parti hükümeti değil HDP'yi bu duruma getiren, HDP'li vekillerin tutuklanmasına, kayyumların atanmasına sebep olan Kandil'dir. Şapka düşmüş kel görünmüş. Türkiye'de halkın size verdiği tolerans ve siyasi desteğin tamamını boşa çıkarmanın, kendi yöneticilerinizi hapishanelere tıkmanın ve PKK'nın gerisindeki bir dernek gibi çalışmanın faturasını HDP bölgede ödeyecektir. Seçmenin karşına geçip hala mağdur edebiyatı yapıp bu dönemin atlatılabileceğini düşünüyorsa 24 Haziran'da ne kadar yanıldıklarını göreceklerdir."

