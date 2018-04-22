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Almanlar panikte

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Almanlar panikte

Cumhurbaşkanı 'ın 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıklaması, Almanya'da deprem etkisi yarattı. Alman devlet kanalları ve '' gibi dergiler her zamanki gibi Erdoğan karşıtlı söylemlerini dile getirirken, Türkiye'deki muhalefeti teşvik ederek onlardan yana bir tutum içine girdiler. SABAH'a konuşan Almanya'daki Türk partisi Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten/ AD-D) Genel Sekreteri Halil Erdem, ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da olası bir seçim kampanyası düzenlemesine izin verilip verilmeyeceği konusunun gündemde olduğunu belirterek, bu paniğe işaret etti. "Özellikle Türk kökenli Alman siyasetçiler, Almanya'da AK Parti'nin seçim kampanyasına izin verilmemesi için lobicilik faaliyetleri yürütüyor" diyen Erdem, kendilerinin seçim çalışmalarında her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

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Almanlar panikte
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