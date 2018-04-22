Almanlar panikte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçime gidileceğini açıklaması, Almanya'da deprem etkisi yarattı. Alman devlet kanalları ve 'Der Spiegel' gibi dergiler her zamanki gibi Erdoğan karşıtlı söylemlerini dile getirirken, Türkiye'deki muhalefeti teşvik ederek onlardan yana bir tutum içine girdiler. SABAH'a konuşan Almanya'daki Türk partisi Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten/ AD-D) Genel Sekreteri Halil Erdem, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da olası bir seçim kampanyası düzenlemesine izin verilip verilmeyeceği konusunun gündemde olduğunu belirterek, bu paniğe işaret etti. "Özellikle Türk kökenli Alman siyasetçiler, Almanya'da AK Parti'nin seçim kampanyasına izin verilmemesi için lobicilik faaliyetleri yürütüyor" diyen Erdem, kendilerinin seçim çalışmalarında her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

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