Asırlık parti CHP'den utanç fotoğrafı!

İŞTE ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

CHP SIKIŞINCA GÜNEŞ MOTEL FORMÜLÜNE BAŞVURUYOR

CHP geleneğinde bu var.. 1946'dan sonra yapılan serbest seçimlerin hiç birinde tek başına iktidar olamadı CHP.. Sadece bir tek istisnası var. O da siyaset tarihine 'Güneş Motel Skandalı' olarak geçen milletvekili borsası.. Çaresiz kaldığında köşeye sıkıştığında bu formüle başvuruyor.. Şimdi de 15 milletvekili CHP'den istifa edip, ilk kongresini daha bu ay başı yapmış olan, seçime girme yeterliliği olmayan bir partiye geçiyor.

ASIRLIK PARTİ CHP İKİ AYLIK PARTİDEN MEDET UMUYOR!

Bir asırlık koskoca bir partinin, iki aylık bir oluşuma muhtaç oluşu değerli okurlar, gerçek bir dramdır... CHP'nin başındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu.. Yürütmenin başına aday olmamakta ısrarcı. Ama bakıyorsunuz tamamen kendi partisi dışında bir isim için kadrolarına baskı yapıp istifa ettirtiyor..

Mahmut Övür "Tıpkı 1977'deki 'Güneş Motel Olayı' gibi"

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLACAK CESARETİ YOK

Belki de bugün istifası istenen 15 milletvekili, politik kariyerini tarihsel önemdeki CHP'de tamamlamak istiyordu.. Ama eğer bir daha aday gösterilmezlerse ya da aday oldukları halde seçilemezlerse, milletvekili olarak görev yaptıkları son parti, seçime girme yeterliliği bile olmayan nereye hizmet ettiği belirsiz bir parti olacak.. Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak cesareti gösteremiyor ama başka bir partiye can suyu verebiliyor.. Peki ama neden?.. Tamam Meral Akşener'i kurtarıyor CHP, fakat bundan çıkarı ne?

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GÜNEŞ MOTEL OLAYI NEDİR?

1977 seçimlerinden sonra CHP lideri Ecevit 11 bağımsız milletvekiline, kuracağı hükümete destek karşılığında bakanlık önerdi, 10'u kabul etti. Konya Milletvekili Oğuz Atalay bakanlık teklifini kabul etmedi. CHP'nin gensorusu ile 31 Aralık 1977'de Süleyman Demirel başkanlığındaki II. MC Hükümeti devrildi. 12'ler içinde olan ve daha sonra tarihe 11'ler olayı olarak geçecek bu gensoru görüşmesine Balıkesir Milletvekili Cemalettin İnkaya eski partisinden aldığı aşırı baskı nedeniyle katılmadı. Böylece 12'ler grubu gensoru görüşmeleri sırasında 11'e düştü ve öyle anılmaya başlandı. Ardından Ecevit hükümeti güvenoyu aldı. 11'lerden Orhan Atalay dışındaki 10 milletvekili yeni kurulan hükümette bakan oldu