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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini, "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir." diye değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 19:18 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 19:18

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir; açık bir siyasi mühendisliktir. Bu kirli ve ahlaksız icraatıyla CHP yönetimi, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'yi bir başka partiye stepne yapmıştır." açıklamasında bulundu.

'MEVCUT CHP YÖNETİMİNİN KENDİNE DE CHP'YE DE HAYRI YOKTUR'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP yönetimine ilişkin " CHP yönetiminin kendine de CHP'ye de hayrı yoktur. Kendine hayrı olmayanların, milletimize de devletimize de hayrı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bu, siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir
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