Başkasını arama meydana sen çık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, NTV'de yayınlanan "Siyasi İşler Özel" programına konuk oldu. SABAH Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da yer aldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, henüz partisinin cumhurbaşkanı adayı belli olmayan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na da "meydana kendin çık" diye seslendi. Erdoğan şunları söyledi: NASİBİNİ MEYDANDA GÖR:
(Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili) Gönlüm ana muhalefetin başındaki zatın burada olmasını ister. Yarışa girsin. Bazen o kadar ileri özgüven ile oluyor ki, o zaman hiç endişe etmesin başkasını aramasına gerek yok. Kendisi meydana çıksın. Milletin ona ne kadar oy vereceğini görmesinde fayda var. Yüzde 40 dedi, yüzde 25 oralarda kaldı. Hadi gel, cumhurbaşkanlığı noktasında aday ol. Bak bakalım millet ne kadar oy veriyor görelim. Bunun dışında diğerlerini konuşmayı teferruat olarak, zaman israfı olarak telakki ediyorum. Buyur meydan aday ol, bu meydanda nasibin nedir bunu gör. O NOKTADA SIKINTIMIZ YOK:
(İyi Parti için karar bekleyişi) Girmesi, girmemesi noktasında bir sıkıntımız söz konusu değil. OHAL, MUHALEFETİN BAHANESİ:
(OHAL
'de seçim
eleştirileri) Seçim sürecinde bir sıkıntı yaşanmayacak. Bunların hepsi ana muhalefetin bahanesi. Tüm partiler daha sağlıklı, rahat kampanya sürdürecek. ABD
'deki seçimlerde yaşanan şaibeler bizde olmuyor. ERKEN SEÇİMLE YATIP KALKTILAR:
(CHP'nin erken seçim
e ilişkin iddiaları üzerine) Ana muhalefet erken seçim konusunu aylardır gündemde tutuyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Bizim de erken seçim konusu AK Parti
olarak prensiplerimiz arasında hiç olmamıştır. Fakat son Cumhur İttifakı'nı beraber gerçekleştirdiğimiz müttefikimizin bu açıklaması, durumu değerlendirmemizi gerektirdi ve buraya geldik. Önceden kesinlikle böyle bir görüşme, böyle bir sufle etme söz konusu değil. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı seçimini 1.5 yıl... Ben 1.5 yıl daha Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturma rahatlığına erişebilirdim. Ama biz bunu düşünmedik. Bizim tek düşündüğümüz ülkemizin huzuru. Burada ana muhalefetin madem böyle bir hırsı var onların da hırsını biraz rahatlatalım istedik. SAYGI DUYARIZ:
Durmadan er meydanı er meydanı diyor biz de her meydanı dedik. Milletimiz bedeli ödetecec. Eğer bize devam derse milletimiz devam ederiz tamam derse saygı duyarız. MHP İLE ASGARİ MÜŞTEREKLERİMİZ VAR
(Bahçeli'nin
erken seçim çağrısı) O esnada yoldaydım. Hafta başında da Sayın Bahçeli
ile hafta içinde bir görüşme arzumuz olmuştu. Bu görüşme arzumuza da Sayın Bahçeli'nin çarşamba günü saat 13.30 için bir mutabakatı olmuştu. Salı günü de böyle bir durum ortaya çıkınca arkadaşlarımla görüşmeler yaptım. Bahçeli ile görüşmeye bu şekilde girdik. Teklifimizi bizler de kendilerine sunduk. Olumlu yaklaştılar ve 24 Haziran'ı aleniyete geçirmiş olduk. MHP
ile normal şartlarda bile asgari müştereklerimiz var. Yerli ve milli ittifakı CHP ile yürütmek mümkün değil. TEHDİT STRATEJİK ORTAKLARDAN
Tüm
Batı'nın bir tehdit projeksiyonu var. Kuzey Suriye
'deki üsler kime karşı? ABD, terör örgütlerine bu silahları, mühimmatı verebiliyor. Suriye'nin kuzeyine ABD 5 bin TIR silah yolladı. Biz paramızla ABD'den silah alamıyoruz ama bu terör örgütlerine ne yazık ki ABD, koalisyon güçleri ücretsiz olarak bu silahları verebiliyor. Demek ki tehdit nereden geliyor? Öncelikle stratejik ortaklardan geliyor. Uluslararası hukuk öne çıkarılarak süreç devam etmeli. Suriye tarafından ciddi tehditler aldığımız yerler var. ?MACRON'A DUYURULUR
Terörün
şah damarı çok ciddi darbe yedi ve kanamada. Son 3 yılda yurt içi ve Kuzey Irak'ta 16 bin 650 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin Bölgesi bunu biliyorsunuz. Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ
'la mücadelede Fırat Kalkanı'nda 3 bin 60 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Bu sayın Macron'a (Fransa Cumhurbaşkanı) duyurulur. Bizi DEAŞ'ı koruyan olarak gösteriyor. Ben bu noktada silahlı kuvvetlerimizi, korucularımızı, jandarmamızı, polisimizi gerek şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum ?ÇİPRAS YENİ BİR ADIM ATABİLİR
Yunanistan'daki FETÖ
'cü askerlerin bize verilmesi lazım. Yunanistan'a ne yapıyorsunuz diye sormak lazım. Bizim artık barışa ihtiyacımız var, kaldı ki sizlerle olan barışımız hiçbir ülkeyle olan barışa benzemez. Çipras, genç, dinamik, 'yeni bir adım atalım' arzusundadır, isteğindedir. Son ziyaretimde cumhurbaşkanını aynı havada gördüm. Gelin o zaman bunları masaya yatıralım, ama Sen mi daha fazla aldın, ben mi fazla verdim. Bu kavgaları bırakalım. Sonunda bu deniz ya, öbürü hava. ADİL ÖKSÜZ'ÜN İZİNİ SÜRÜYORUZ
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Fetullahçı Terör örgütü (FETÖ) ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini, taviz vermenin mümkün olmadığını söyledi. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in arkasında ABD'nin olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Arkasında ABD var, bu adam 400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor. Brunson'u istiyorsanız, atılan adımlara bir bakın. Suçluları iadesi anlaşmasıyla bu adamı niye deport etmiyorsun? Yurtdışından 83 FETÖ'cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün sözde Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz
ile ilgili de şu önemli bilgileri verdi: "Son bilgilere kendisinin burada hangi ülkede olduğunu söylemem uygun olmaz. Ama iz sürüyoruz. Bazı bağlantılar kurulmuş vaziyette. Temennim o dur ki şu anda aldığımız istihbarat doğru çıkarsa onunla ilgili adımı da attığımız gibi gerçekleştirmiş olacağız."