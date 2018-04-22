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: Deizm iddiaları, kirli bir operasyon

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü : Muhafazakârların ve öğrencilerinin ‘deizme’ kaydığı söylemi, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir tuzak

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Bekir Bozdağ: Deizm iddiaları, kirli bir operasyon
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü , "Muhafazakârların veya lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir saldırı ve kirli bir tuzaktır" dedi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Deizmin kabulü; Yüce Allah'ın Kuran ve sünnetteki vasıfları ile peygamberlere, meleklere ve kitaplara imanı ve peygamberlere gelen ilahi vahyi ve İslam'ın temel pekçok ilkesini reddetmektir. Deizmi kabul eden Müslüman olamaz ki muhafazakâr Müslüman ya da İHL'li olsun. İmam hatip lisesi öğrencilerine ve muhafazakârlara dönük saldırılara karşı daima uyanık olmalıyız ve bu kirli tuzağı kuranlara ve iftirayı atanlara hep bir ağızdan; 'Hadi oradan bre ebleh!' demeliyiz.
Belli ki imam hatip liselerinin yetiştirdiği nesillerden ve muhafazakârlardan rahatsız olanlar; onları itibarsızlaştırmak ve nihayetinde onları İslam'dan uzaklaştırmak isteyenler işbaşındalar. Ama başaramayacaklar. Her zaman ki gibi kaybedecekler."
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Bekir Bozdağ: Deizm iddiaları, kirli bir operasyon
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