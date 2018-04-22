Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Çelik'ten Avusturya ve Hollanda'nın açıklamalarına sert tepki

Çelik'ten ve 'nın açıklamalarına sert tepki

ve 'nın çalışmalarına izin vermeyecekleri yönündeki açıklamalarına sert tepki gösteren Avrupa Birliği () Bakanı ve Başmüzakereci , "Avusturya Başbakanı (Kurz) ve Hollanda Başbakanı (Rutte) açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar. Böyle yaparak, AB değerlerine düşman olan ırkçı siyasi hareketlerin büyümesine katkı sağlıyorlar. Her iki ülkede de ırkçı siyasi hareketler bu yaklaşımlar yüzünden güçleniyor" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 02:02
Çelik'ten Avusturya ve Hollanda'nın açıklamalarına sert tepki

Avrupa Birliği () Bakanı ve Başmüzakereci , ve 'nın, " kampanyalarına izin vermeyecekleri" yönündeki açıklamaları hakkında, "Avusturya Başbakanı () ve Hollanda Başbakanı () açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar." ifadesini kullandı.

HOLLANDA'YI AVUSTURYA İZLEDİ!

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hollanda'nın, Avusturya'yı takip ederek, "24 Haziran seçimleriyle ilgili bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarına dönük seçim konuşmaları ve toplantılarına izin vermeyeceğini" açıkladığını anımsattı.

İKİYÜZLÜ DEMOKRATLAR!

Söz konusu ülkelerin, bir yandan en temel demokratik hakların kullanımını engellediğini, bir yandan da "Türkiye'deki demokratik gelişmeler olumsuz yönde gidiyor" şeklinde ifadeler kullandığını belirten Çelik, "Demokrasinin kendisine karşı yapılan ikiyüzlülüğü şikayet hakkı olsaydı ilk, bu tavırları üreten siyasetçilere dava açardı." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, "Avusturya Başbakanı (Kurz) ve Hollanda Başbakanı (Rutte) açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar." ifadesini kullandı.

Son dakika: IMF'den ilk erken seçim açıklaması

"DEMOKRATİK DEĞERLERİ ZEHİRLİYORLAR"

Avusturya ve Hollanda'nın, bu yaklaşımlarıyla kendi ülkelerindeki demokratik değerleri zehirlediğinin altını çizen Çelik, "Böyle yaparak, AB değerlerine düşman olan ırkçı siyasi hareketlerin büyümesine katkı sağlıyorlar." vurgusu yaptı.

ABD'nin 'OHAL'de seçim' açıklamasına Türkiye'den sert tepki

Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Avusturya ve Hollanda sağduyulu davranmalıdır. Demokratik değerlerin zedelenmesine kapı açılırsa bunun sonu gelmez. Açılan kapıdan önce popülizm girer, sonra ırkçı siyaset meydanı ele geçirir ve en sonunda da nefret siyaseti her yere hakim olur. Avusturya ve Hollanda başbakanları bu kararları alarak kendi ülkelerine kötülük ediyorlar. Her iki ülkede de ırkçı siyasi hareketler bu yaklaşımlar yüzünden güçleniyor. Avrupa'nın içine bir türlü, dışına başka türlü demokratik yaklaşım olmaz. Demokrasi konusunda sözlerinin itibarı olsun istiyorlarsa önce Türkiye karşıtlığından uzak kararlar almalılar."

ABD'yi endişelendiren erken seçim kararı, Avrupa'yı da sarstı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çelik'ten Avusturya ve Hollanda'nın açıklamalarına sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN