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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı , Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlunun nikah şahidi oldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muzaffer Enes Cirit ile Fahriye Hande Akıncı çiftinin bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın kıydığı nikahta, Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Nikah töreni, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
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