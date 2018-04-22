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‘En Yeşilaycı’ ödülü Başkan Uysal’a

Giriş Tarihi: 22.4.2018
‘En Yeşilaycı’ ödülü Başkan Uysal’a

Yeşilay'ın 'ın himayelerinde düzenlediği '5. Zümrüdüanka En İyi Yeşilaycı Ödülleri' önceki akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Başakşehir'de Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM'ın açılmasına öncülük eden, Bağcılar, Eyüp ve Beykoz'da yine kuruma ait Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi açılması için destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a 'Siyaset' dalında 'En Yeşilaycı' ödülü verildi. Başkan Uysal, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

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‘En Yeşilaycı’ ödülü Başkan Uysal’a
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