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’den halka hakaret

’in halka hakaret yağdırdığı sözleri, bir örgüt üyesinin deşifre edilen konuşmalarında ortaya çıktı: Halk cahil ve görgüsüz. Sürü haline gelmişler. Bunların hepsi silinip gidecek

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Fetullah Gülen’den halka hakaret
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında deşifre edilen mesajlaşmalar tek tek soruşturma dosyalarındaki yerini alıyor. Son olarak bir ByLock kullanıcısının örgüt elebaşı 'in sözlerini paylaştığı bir mesaj deşifre edildi. 2016 Şubat ayında paylaşılan mesajda, elebaşının Türkiye'de yaşayan halka hakaret ettiği görülüyor. Elebaşının vatandaşlar için "Halk cahil ve görgüsüz. Sürü haline gelmiş bir toplumdan daha ne beklenebilir ki" şeklinde örgüt üyelerine vaaz verdiği tespit edildi.

'SÜRÜ HALİNE GELMİŞLER'
395341 nolu ByLock kullanıcısı örgüt üyesinin mesajında, Gülen'in ağzından çıktığı belirtilen şu ifadeler yer alıyor: "Çürümüşlük var. Beslenme yok. Mabed ölmüş. Mektep zaten ölü. Halk cahil ve görgüsüz. Sürü haline gelmiş bir toplumdan daha ne beklenebilir ki. Bunlar da silinip gidecek. Aramıza öyle münafıkça sızmışlar ki bizi çok kandırmışlar. Çok aldanmışız."
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Fetullah Gülen’den halka hakaret
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