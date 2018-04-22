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istifaları 'yi karıştırdı! "Parti tüzüğüne aykırı"

Lideri Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 15 milletvekilinin istifa ederek ’yi geçmesi CHP örgütünü karıştırdı. Partinin önemli isimleri, sol bir parti olan CHP’nin İYİ Parti’ye verdiği desteğin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti. Bu isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili .

Giriş Tarihi: 22.4.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 14:34
İYİ Parti istifaları CHP'yi karıştırdı! Parti tüzüğüne aykırı

lideri Kılıçdaroğlu'nun 'ye verdiği kayıtsız şartsız destek siyasi kulislerde "Aday olmaktan korkan ve milletvekili koltuğunu kaptırmaktan çekinen Kılıçdaroğlu mecliste grubu olmayan bir partiye umutlarını bağlayarak 95 yıllık CHP'ye ihanet ediyor" şeklinde yorumlandı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner

CHP BİR SOL PARTİDİR

CHP içinde birçok önemli isim de İYİ Parti'ye verilen bu desteğe açık açık itiraz ediyor. Bu isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili . Sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren Cihaner CHP'nin bir sol parti olduğunun altını çizerek: "ÖDP, TKP ve DSP için de 20'şer vekil isteriz!" dedi.

PARTİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI

İYİ Parti'ye verilen desteği parti tüzüğüne de aykırı olduğuna vurgu yapan Cihaner: "CHP Tüzük Madde 1/4: (4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir." dedi.

Son dakika haberi: 15 CHP'li vekilden 'İYİ Parti' istifası!

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İYİ Parti istifaları CHP'yi karıştırdı! "Parti tüzüğüne aykırı"
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