CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında büyük bir skandala imza atarak Osmanlı'nın yörüklere zulmettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu skandal sözlerini şöyle sürdürdü:

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir skandal daha!

"OSMANLI ZULMÜNE KARŞI BURADA NE MÜCADELELER VERİLDİ"

"Benim inancımda da, köklerimde de sizin inancınız, yaşamınız var. Bu çadırlar zulme direnenlerin, Kuvayı Milliyecilerin, Dadaloğullarının, Avşarların çadırlarıdır. Ferman padişahınsa dağlar bizsimdir diyenlerin çadırlarıdır. Bu çadırlar o nedenle hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar güzel Türkçemizi yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın zulmüne karşı burada ne mücadeleler verildi."

İSTİKLAL MARŞINI OKURKEN DE BÜYÜK BİR SKANDALA İMZA ATTI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Rumeli ve Balkan Çalıştayı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın okurken büyük bir skandala imza attı. İlk dizeyi okuyan CHP lideri 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alçak.' dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun dizeyi okurken önündeki kağıttan yardım alması dikkat çekti.

İstiklal Marşı'nı okumaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf!