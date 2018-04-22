Mahmut Övür, Dr. İsmail Çağlar, Nebi Miş ve Bülent Akarcalı, CHP'deki istifaları A Haber'e değerlendirdi

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü Dr. İsmail Çağlar ve Eski Bakan Bülent Akarcalı, CHP'li 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesini A Haber canlı yayınında değerlendirdiler.

Mahmut Övür "Tıpkı 1977'deki 'Güneş Motel Olayı' gibi"

SABAH GAZETESİ YAZARI ÖVÜR: "ESKİ TÜRKİYE AKLININ TEKRARDAN NÜKSETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

1970'lerde rahmetli Ecevit'in 13 milletvekilini transfer ettiği bir dönem vardır ve bu tarihimize geçen kara bir lekedir. 13 Milletvekilinin neredeyse 11'ine Bakanlık teklifi verilmişti… sonrasında da tam bir rezalet ortaya çıktı paparazzi olayları oldu. 77 seçimlerinde CHP yüzde 41.67 oy almıştı ve bu oylara neredeyse çöpe döndürdüler. Şimdi böyle bir eski Türkiye aklının tekrardan nüksettiğini görüyoruz.

Dr. İsmail Çağlar "Tam olarak tribünlere oynamak"

SETA DİREKTÖRÜ ÇAĞLAR: ''CHP TARAFINDAN ALGI OLUŞTURULUYOR''

YSK daha kararını açıklamadı. Erken seçim kararı alındığından beri CHP bu kararı destekledi, AK Parti ve MHP bu kararı zaten beraber aldı. Bu erken seçim kararı CHP Tarafından İYİ Parti için alınmış gibi bir algı oluşturuluyor. Hangi partilerin seçimlere gireceği hangi partilerin giremeyeceği yıllardan uygulanagelmiş oturmuş bir sistem. YSK da bu kurallara bakarak İYİ Parti'yle ilgili kararı alacak. Bu kararın olumlu mu olumsuz olunacağı henüz bilinmiyor. Ortada teknik bir mesele var. Ortada yoruma müsait olmayan, somut kriter var. CHP ve İYİ Parti bu hamleyi yapacak kadar yakınsa, pek halde bir ittifak yapabilirlerdi. İYİ Parti milletvekilleri kimliklerini muhafaza ederek CHP çatısı altında seçime girebilirlerdi.

Bülent Akarcalı "Pazar günün seçmeleri ilginç. Nereden gelir 'Pazar'? Pazarlamadan gelir!"

ESKİ BAKAN AKARCALI: ''YİNE BİR PAZAR GÜNÜ''

Şimdi sondan başlıyım. İYİ Parti'yi seçime sokmama gibi bir şey yoktu. Daha yeni Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Seçim Kurulu'nda seçime katılabilecek partiler listesinde İYİ Parti'ye de yer vermişti. Dolayısıyla bu gerekçe geçerli bir gerekçe değil. Ya da bana gelen bilgi doğruysa CHP'nin bu bilgiden haberi yok. İkincisi Pazar gününü seçmeleri de gayet ilginç. Kimse CHP'den alınmasın ama bu kendilerinde sanki Ecevit döneminden kalan miras gibi yine bir gün bu şekilde bir motelde 11 tane Adalet Partisi Milletvekili kandırılarak bakan yapılmış, kirli pazarlıklara dayanılarak hükümet kurulmuştu. Şimdi bir muhalefet partisinin başka partileri eleştirirken önce aynaya bakıp ona göre politikalar oluşturması gerekmektedir.

"Bekledikleri mağduriyetin oluşmayacağını öngördükleri için böyle bir yola başvurmuş olabilirler"

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü MİŞ: "BEKLEDİKLERİ MAĞDURİYETİN OLUŞMAYACAĞINI ÖNGÖRDÜKLERİ İÇİN BÖYLE BİR YOLA BAŞVURMUŞ OLABİLİRLER"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dün YSK'ya İYİ Parti'nin seçimlere katılacağını zaten belirtmişti. Uzun süredir İYİ Parti Türkiye'de bir mağduriyet hissi üzerinden seçimlere gidiyordu ama büyük ihtimal şöyle düşündüler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasının ardından bekledikleri mağduriyetin oluşmayacağını ön gördükleri için böyle bir yola başvurmuşlar olabilirler.