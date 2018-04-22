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Bahçeli: "Ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir"

Son dakika haberi... lideri CHP'den istifa edip, İYİ PARTİ'ye geçen vekiller hakkında; Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir. diye konuştu.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 17:14 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 17:27
Bahçeli: Ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir

Genel Başkanı Bahçeli: 'in hür iradesini, 98 yıllık izzetini, ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını kuşkusuz sandıkta görecektir. Demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir

SANDIKTA KARŞILIĞINI GÖRECEKLER

MHP Genel Başkanı , "Ancak Gazi Meclisin hür iradesini, 98 yıllık izzetini ikbal arayışlarıyla, dahası hülle ve hile yoluyla karalamaya, karartmaya çalışan siyasi düşükler, milletimizin demokratik kazanımlarına kast etmenin cezai karşılığını da kuşkusuz sandıkta göreceklerdir" dedi.

TBMM GÖREVİNİN BAŞINDADIR, AÇIKTIR"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 'nin daha da etkinlik kazandığını, asıl fonksiyonuna tam olarak kavuştuğunu, denge ve denetleme vasfının tescillendiğini belirten Bahçeli, "İlaveten kuvvetler ayrımı netleşmiş, kesinleşmiştir. TBMM, Türk milletinin alın teri, göz nuru, cepheden cepheye verdiği kurtuluş mücadelesinin ilelebet yaşayacak iradesinin mümtaz bir tecelligahıdır. Gazi Meclis artık daha güçlü, gerçek işlev ve tarihi mirasına daha da sahip bir mevkie erişmiştir. açılması, aziz milletimizin varlığına ve bekasına yönelmiş dayatmalar karşısında neleri göze alıp, neleri başarabileceğinin de imrenilecek bir numunesini teşkil etmiştir. Gerek Büyük Millet Meclisinin açılış destanı ve şartları, gerekse sonradan yaşanan siyasi, sosyal gelişmelerin tamamı milletimizi küçümseyen, onuruna ve mukaddesatına el ve dil uzatmaya yeltenen, gücünü sınamaya kalkışan odakları nasıl bir akıbetin beklediğini anlamaları açısından da tarihi ihtar belgesi olmuştur. Bu nedenle Millet Meclisimizin açılması ile başlayan sürecin manasını ayrıntıları ile bilmenin, devlet ve millet hayatımızda yeniden karşımıza çıkan benzer tehditlerin ve tehlikelerin doğru anlaşılması bakımından çok önemli olduğuna inanıyorum. En karamsar ortamda, en müşkül anlarda bile Türk milletine gücü yetmeyenlerin, bugün yeni macera ve melun yollarla şanslarını bir kez daha denemeye kalkışmaları bu açıdan beyhude bir gayret olacaktır. TBMM görevinin başındadır, açıktır, Cumhuriyeti'nin kalpgahı, Türk milletinin ta kendisidir" dedi

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Bahçeli: "Ayak ve siyasi oyunlara heves etmeleri tam bir çatırdama ve siyasi çürüme halidir"
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