Seçim stratejisini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlediği toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde izlenilecek stratejiyi anlatan Bahçeli, "Bir yandan Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için gayret göstereceğiz, öte yandan Cumhur ittifakı içinde MHP'nin siyasi kimliğini koruyan onu temsil eden bir kadroyla TBMM'de daha güçlü bir şekilde yer almaya çabalayacağız" dedi. Bahçeli, şunları söyledi: "Burada biraz dikkatli olmak lazım. Seçim 15 Temmuz'da olacak diyenler inanıyorlarsa şartları karşılamış olması lazımdı. İlgi alanımızda değil. YSK seçime girsin diyorsa girsin. Ne olacak seçime girse? Başka partilerden almaz alırsa bizden alır. Biz de rıza gösteriyoruz." MHP lideri Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada da şu ifadeleri kullandı: "24 Haziran 2018'de hangi partilerin seçime girip giremeyeceği, aday veya adayların kim ya da kimler olacağı bizim meselemiz, bizim gündemimiz değildir. Yüksek Seçim Kurulu'nun alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır. Hiçbir siyasi zihniyet, hiçbir siyasi aktör acziyet, atalet ve zafiyetinin faturasını oraya buraya çıkarmanın hazırlık ve hevesine kapılmamalıdır.

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