Şemdinli'de "U.S.A" ibareli 219 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 20 Nisan 2018 günü Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Ketina Hudut Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Irak topraklarından Türkiye topraklarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 şahıs tespit edilmiştir.

ŞÜPHELİ KAÇTI, TAKİP SÜRÜYOR

Güvenlik güçlerimizi fark eden şüpheli şahıs, yük hayvanı üzerinde bulunan malzemeleri atarak Irak topraklarına kaçmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemede 219 adet üzerinde U.S.A ibaresi bulunan tabanca üst kapağı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.