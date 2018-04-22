Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de Bahar Yıldırım İlkokulu açılışında konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaların satırbaşları:

Aziz milletimizin istiklal mücadelesinde gösterdiği kararlılık bugün, daha çağdaş bir Türkiye için yaptığımız çalışmalarda da geçerlidir. 23 Nisan Türkiye'nin ilk resmi bayramıdır. Çocuklarımıza bu bayramımızın anlamını daha iyi anlatacağız, özellikle ülkemize yönelik bölücü, yıkıcı faaliyetler karşısında nasıl davranmaları gerektiğini anlatacağız. Ay yıldızlı bayrak altında yaşayan tüm vatandaşlar bilsin ki, ne alçak FETÖ kalkışması ne de bu vatanı bölmek isteyen hainlerin girişimi, ne de kahramanlarımızın yaptıkları asla unutulmayacaktır. Bunun için de birbirmize daha çok kenetleneceğiz, birbirimizi daha çok seveceğiz, bir olacağız beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız.

"Her zaman söylediğim bir şey var, bizim geleceğe bakmamız lazım, gelecek bilgi toplumunda gelecek teknolojide, bilgi toplumu olmak yetmez aynı zamanda ilgi toplumu da olmalıyız. Çekirdek ailemizden başlayarak, çevremizle daha çok ilgileneceğiz, onların sorunlarına daha çok duyarlı olacağız, empati yeteneğimiz güçlü olacak. Bu topraklarda yaşayan tüm kişileri kardeşimiz bileceğiz. Ülkemizin düşmanları bellidir. Ay yıldızlı bayrağımıza karşı çıkanlardır, ayrımcılık yapmaya kalkanlardır. Kardeşi kardeşe kaldırmak isteyenlerdir, kardeşliğimizi devletimizi, bayrağımızı çekemeyenler ne yaparsa yapsın Afrin'de yaptığımız gibi, El-bab'ta, Gabar'da, Hakurk'ta yaptığımız gibi tepelerine çöküp derslerini veririz. Bu bayrağı, bu ezanı indirmeyiz"

"Görüyoruz ki artık bayram tebrikleri bile toplu mesajlar vasıtasıyla yapılıyor, neredeyse yüz yüze biraraya gelmek, iletişim kurmak yok oluyor. Kendimizi bu esaretten kurtarmalıyız. Bilgi teknolojilerini, eğitimi geliştirmek adına teknolojiyi kullanalım. Biraz sonra açılışını yapacağımız bu okulda teknolojiyle alakalı her şey var, yeter ki Karabağlar'daki evlatlarımız iyi bir şekilde yetişsin. Milletinin bir hayırlı ferdi olsun, ülkenin geleceğinde söz sahibi olsun. Bugün bu bayramın çocuklarımıza armağan edilmesinin duygusal bir yönü de var, kurtuluş savaşından yeni çıkmış bir ülke anasını babasını kaybetmiş birçok yavrumuz var, işte bu durumu gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1927 yılı sonrası bu yetim ve öksüz çocukların yüzü gülsün, bir nebze teselli bulsun, şenlik bulsun diye bu bayramı onlara veriyor. 23 Nisan o günden itibaren Çocuk ve Ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanmaya başlanıyor, bundan sonra ilelebet kutlamaya devam edeceğiz.

"15 Temmuz gecesi hainler TBMM'yi bombaladılar, o gece milletin temsilcileri üzerine bomba mermi yağarken vatandaşlar kahramanca direndi ve darbeye karşı çıktılar, o gece bombalara meydan okuyan hem İzmirli hem de tüm vekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İşte şimdi o darbeci FETÖ'cüler tek tek hesap veriyor.

"24 Nisan'da yeni bir dönemin başlangıcına hazır mısınız Karabağlar? Karabağ'ın güzel insanları, sevgili çocuklar, sevgili annelerimiz Bahar Yıldırım'ın, Havva Yıldırım'ın güvenli kollarına sizleri havale ediyorum. Bu güzel okulun faaliyetine geçmesine milli eğitime geçmesine önayak olan kendisi de yıllarca evlat yetiştirmiş kıymetli Eşim Semiha Hanım'a teşekkür ediyorum. Evlatlarıma da teşekkür ediyorum. Ayrıca en güzel şekilde, bu eserin yapılması için ilk günden bugüne kadar, mühendisinden mimarına yüklenicisine kadar, emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sevgili karabağlılar, bu güzel günde bu eserin İzmirize hayırlı olmasını diliyorum"

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