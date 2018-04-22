Son dakika: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan “Adil Öksüz” açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün kilit ismi Adil Öksüz ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldığını açıkladı. Bozdağ, "Adil Öksüz ile ilgili yeni bilgilere ulaştık ama şimdi nerededir, hangi ülkededir buna dair bir bilgiyi bizden paylaşmamızı beklemeyin, çünkü o ülkelerde de FETÖ'cü teröristler var" diye konuştu

"YENİ BİLGİLERE ULAŞTIK AMA ŞU AN AÇIKLAYAMIZ"

"Şimdi nerededir, hangi ülkededir buna dair bir bilgiyi bizden paylaşmamızı beklemeyin. Çünkü bu doğru olmaz. Bildiğiniz gibi biz yurtdışında 19 ülkeden 83 FETÖ'cü teröristi paketleyip Türkiye'ye getirdik.

"O ÜLKELERDE DE FETÖ'CÜ TERÖRİSTLER VAR"

Başka ülkelerde de FETÖ'cü teröristler var, onları da inşallah paketleyip paketleyip Türkiye getireceğiz. Bunları getirdikten sonra hangi ülkeden getirdiklerini o zaman açıklayacağız. Şimdi o ülkeleri açıklamamız paketleme işini sıkıntıya sokar."

"PENNSYLVANİA'DAKİNE DE RAHAT YÜZÜ YOK"



Bozdağ, açıklamasının devamında, "Teröristler Türkiye'nin nefesini enselerinde hissetmeye devam edeceklerdir. Hangisi paketlenip gelecek onu göreceğiz. Teröristlere yurtiçinde de yurtdışında da rahat yüzü yok. Pennsylvania'daki malikanesinde de rahat yüzü yok" diye konuştu.

Adil Öksüz en son Almanya'da görüldü