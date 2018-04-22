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Son dakika: ’dan “” açıklaması

Son dakika haberi... ve Hükümet Sözcüsü , hain darbe teşebbüsünün kilit ismi ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldığını açıkladı. Bozdağ, "Adil Öksüz ile ilgili yeni bilgilere ulaştık ama şimdi nerededir, hangi ülkededir buna dair bir bilgiyi bizden paylaşmamızı beklemeyin, çünkü o ülkelerde de 'cü teröristler var" diye konuştu

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 17:54 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 18:12
Son dakika: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan “Adil Öksüz” açıklaması

ve Hükümet Sözcüsü , hain darbe teşebbüsünün kilit ismi ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldığını açıkladı. Bozdağ, "Adil Öksüz ile ilgili yeni bilgilere ulaştık ama şimdi nerededir, hangi ülkededir buna dair bir bilgiyi bizden paylaşmamızı beklemeyin, çünkü o ülkelerde de 'cü teröristler var" diye konuştu

"YENİ BİLGİLERE ULAŞTIK AMA ŞU AN AÇIKLAYAMIZ"

"Şimdi nerededir, hangi ülkededir buna dair bir bilgiyi bizden paylaşmamızı beklemeyin. Çünkü bu doğru olmaz. Bildiğiniz gibi biz yurtdışında 19 ülkeden 83 FETÖ'cü teröristi paketleyip 'ye getirdik.

"O ÜLKELERDE DE FETÖ'CÜ TERÖRİSTLER VAR"

Başka ülkelerde de FETÖ'cü teröristler var, onları da inşallah paketleyip paketleyip Türkiye getireceğiz. Bunları getirdikten sonra hangi ülkeden getirdiklerini o zaman açıklayacağız. Şimdi o ülkeleri açıklamamız paketleme işini sıkıntıya sokar."

"PENNSYLVANİA'DAKİNE DE RAHAT YÜZÜ YOK"

Bozdağ, açıklamasının devamında, "Teröristler Türkiye'nin nefesini enselerinde hissetmeye devam edeceklerdir. Hangisi paketlenip gelecek onu göreceğiz. Teröristlere yurtiçinde de yurtdışında da rahat yüzü yok. Pennsylvania'daki malikanesinde de rahat yüzü yok" diye konuştu.

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Son dakika: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan “Adil Öksüz” açıklaması
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