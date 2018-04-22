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: 'de terörle mücadele sürüyor

haberi... 'nin ilçesinde, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan aranan bir kişi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 15:19
Son dakika: Hakkari'de terörle mücadele sürüyor

'nin ilçesinde, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan aranan bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün bölücü terör örgütü /'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Nisan'da saat 15.00 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi Şehit Mustafa Darendelioğlu Polis Merkezi Amirliğine kendiliğinden gelen bir şahıs, yapılan sorgulamasında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan aranıyor olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınmıştır. Şüpheli 20 Nisan'da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Son dakika: Hakkari'de terörle mücadele sürüyor
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