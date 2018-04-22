Son dakika: Hakkari'de terörle mücadele sürüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan aranan bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Nisan'da saat 15.00 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi Şehit Mustafa Darendelioğlu Polis Merkezi Amirliğine kendiliğinden gelen bir şahıs, yapılan sorgulamasında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan aranıyor olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınmıştır. Şüpheli 20 Nisan'da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."