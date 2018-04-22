YSK: İstanbul’un vekil sayısı 1 arttı Bayburt’un 1 düştü

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili iki karar açıkladı. YSK, illerin çıkaracakları milletvekili sayısını 31 Aralık 2017 tarihli nüfus bilgileri ışığında yeniden belirledi. Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28 vekil çıkaracak. İstanbul ve Eskişehir'in çıkaracağı vekil sayısı, temmuz ayında ilan edilen listeye göre 1 artarken, Bayburt ve Ağrı'nın vekil sayıları 1'er düştü. YSK ayrıca, aday olabilmek isteyen kamu görevlileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en geç 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar ayrılma dilekçelerini vermelerini istedi. YSK kararında, TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesi ve seçimin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin kararın 20 Nisan'daki birleşimde kararlaştırıldığı ve bu kararın aynı gün mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandığı vurgulandı.

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